Украина будет бороться до полного возвращения своих земель и людей.

Советник Постпредства Украины при ООН Сергей Дворник во время заседания Совбеза заявил, что ВСУ будут уничтожать российских военных, посланных на войну в Украине, технику и другие объекты страны-агрессора до полной деоккупации наших территорий.

Как пишет Укринформ, Дворник подчеркнул, что Украина будет бороться до тех пор, пока каждый ее гражданин и каждый клочок суверенной земли не будет освобожден, а Россия не потерпит военного поражения.

"Мы будем уничтожать аэропорты..., как это произошло 17 октября в оккупированных Бердянске и Луганске. Мы и дальше будем уничтожать российскую технику и солдат, которых московские генералы посылают как пушечное мясо для самоубийственных атак на украинский город Авдеевку", – отметил дипломат.

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По его словам, единственным правильным решением для захватчиков было бы либо сдаться в плен, "как многие уже сделали", либо оставить временно оккупированные территории Украины "без каких-либо проволочек". Однако до этого они будут оставаться легитимными военными целями.

Кроме того, Дворник заявил о злоупотреблении Россией инструментарием Совбеза ООН, который она созвала для предотвращения внимания от военных преступлений и преступлений против человечности.

"Совершенно неприемлемо поспешно требовать проведения заседаний Совбеза с единственной целью - чинить препятствия мероприятиям, запланированным и подготовленным другими членами СБ заранее", – сказал он, имея в виду ожидаемое обсуждение выводов независимой комиссии ООН по расследованию российских преступлений в Украине.

Дипломат также указал на "когнитивный диссонанс" в заявлениях представителей России. Страна-агрессор последовательно оправдывает вторжение, ссылаясь на право на самооборону и заявляя о том, что "решение было принято в соответствии со статьей 51 Устава Организации Объединенных Наций", предусматривающей право государств на самооборону. Однако несколько дней назад РФ в контексте войны в Израиле сослалась на решение Международного суда ООН, чтобы доказать, что право на самооборону не может быть применено в случае с государством-оккупантом.

"А именно таким государством в отношении Украины является Россия", - возмутился Дворник.

При этом сама РФ не выполняет приказ Международного суда ООН от 16 марта 2022 года о прекращении военных действий РФ в Украине.

Война в Украине - роль ООН

Как сообщал УНИАН, Украина и еще в декабре прошлого года инициировала процесс исключение России из Совета Безопасности ООН и в целом из Организации Объединенных Наций. Страна-оккупант использует ООН для продвижения своих нарративов и ветирования важных решений по Украине.

При этом эксперты Независимой международной комиссии ООН по расследованию нарушений в Украине заявили, что продолжают находить многочисленные доказательства военных преступлений, совершенных вооруженными силами РФ на территории Украины.

Кроме того, в ООН подтвердили, что Россия применяла на оккупированных частях Украины методы пыток, которые были настолько жестокими, что привели к гибели некоторых жертв.

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