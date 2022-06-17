Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж может подать апелляцию на это решение втечение двух недель.

Министр внутренних дел Великобритании Прити Пател одобрила экстрадицию основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США, где ему грозит уголовное преследование.

Американские власти предъявили Ассанжу обвинения из 18 пунктов. В их число входят обвинения в шпионаже, связанные с публикацией WikiLeaks огромного массива конфиденциальных военных документов и дипломатических депеш, передает Reuters.

По заявлениям Вашингтона, эти действия поставили под угрозу жизни людей,

"В данном деле суды Соединенного Королевства не сочли, что экстрадиция Ассанжа была бы репрессивной, несправедливой или стала бы злоупотреблением правом", – говорится в заявлении министерства внутренних дел Великобритании.

"Они также не сочли, что экстрадиция будет несовместима с его правами, включая право на справедливый суд и свободу выражения мнений, – отмечается в заявлении. – [Они сочли], что в США с ним будут обращаться должным образом, в том числе в том, что касается его здоровья".

Решение Пател, тем не менее, не означает окончание юридической борьбы Ассанжа с его обвинителями, которая продолжается более десяти лет.

Он все еще может подать апелляцию в Высокий суд Лондона и, в конечном итоге, передать свое дело на рассмотрение Верховного суда Соединенного Королевства. Однако если апелляция будет отклонена, Ассанж должен быть экстрадирован в течение 28 дней.

Как сообщал УНИАН, WikiLeaks впервые стал известен в 2010 году, когда опубликовал видеозапись американских военных, показывающую атаку вертолетов Apache в Багдаде в 2007 году. Затем он опубликовал сотни тысяч секретных файлов и дипломатических телеграмм, что стало крупнейшим нарушением безопасности такого рода в военной истории США.

Прокуратура США и представители западных спецслужб считают Ассанжа врагом государства, действия которого поставили под угрозу жизнь агентов, названных в просочившемся материале.

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