Россияне перебросили 30 танков в Запорожье, чтобы усилить контроль над трассой.

Российские силы продолжают штурм украинских позиций в Северодонецке. В то же время оккупанты стремятся обойти украинские позиции в этом районе с фланга, чтобы избежать необходимости встречного форсирования реки Северский Донец.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

По их данным, россияне продолжают операции в районе Святогорска и к западу от Лимана, чтобы соединиться с силами на юго-востоке от Изюма и наступать на Славянск.

Украинские военные продолжают вести маневренную оборону Северодонецка и, вероятно, сосредоточатся на том, чтобы нанести большой урон российским силам, а не пытаться удержать весь город.

Кроме того, российские силы проводили атаки из РСЗО и разведывательные операции в Николаевской области и активизируют операции в Херсонской области в ответ на недавние украинские контратаки.

Также россияне, вероятно, пытаются усилить контроль над трассой Т0812, что пролегает по территории Ореховского и Васильевского районов, для поддержки операций на северо-востоке Запорожье — поэтому и перебросили туда 30 танков Т — 62.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты отводят войска из Мелитопольского и части Васильевского района примерно в 45 км к югу от города Запорожье, возможно, в рамках ротации. По его словам, оккупанты перемещаются в направлении Херсона.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал Запорожское и Северодонецкое направления самыми опасными направлениями на фронте.

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