Командующий Сухопутными войсками ВСУ оценил операцию по обороне Киева.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ, обороной Киева и оперативного направления генерал-полковник Александр Сырский рассказал о самом горячем эпизоде в начале битвы за столицу в первые дни широкомасштабного вторжения России.

"Это был буквально четвертый или пятый день полномасштабной агрессии. Момент, когда противник захватил плацдарм в районе Мощуна. Там очень опасный участок. Наименьшее расстояние непосредственно до Киева, что обеспечивало проход до площади Шевченко и вход в город. Ситуация действительно становилась критической", - поделился он, передает Генштаб ВСУ.

По его словам, тогда для обороны Киева были приняты все меры:

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"Мы почти сутки работали на командно-наблюдательном пункте батальона. Были выдвинуты все резервы, которые мы имели в то время. Ценой невероятных усилий ситуация была преломлена. Обстановка изменилась в нашу пользу, и враг не смог прорваться".

Оценивая операцию по обороне Киева, генерал отметил, что ВСУ достигли всех целей, которые ставили:

"Уже в апреле не осталось ни одного вражеского солдата на территории Киева, Киевщины и других областей, за которые была ответственна наша группировка".

Новое наступление РФ на Киев - есть ли угроза

На днях, глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что пока нет признаков подготовки к повторному нападению российской армии на Киев:

"В отношении Киева я не собираюсь говорить, какие разведывательные данные мы имеем или не имеем. Я лишь скажу, что всегда существует потенциальная угроза. Очевидно, что есть воздушная угроза, угроза ракетных атак".

По мнению военного эксперта Олега Жданова, Россия пытается расширять зону нового наступления и активно ищет новые направления. Однако на Киев, Сумы, Харьков и Чернигов оккупанты вряд ли пойдут.