Генерал США напомнил, что в начале полномасштабного вторжения российских войск в Украину их приоритетной целью был захват Киева.

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что пока нет признаков подготовки к повторному нападению российской армии на Киев.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Милли сказал на брифинге после заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн-9"), которое состоялось в Брюсселе. Он также добавил, что сохраняется угроза атак с воздуха.

"В отношении Киева я не собираюсь говорить, какие разведывательные данные мы имеем или не имеем. Я лишь скажу, что всегда существует потенциальная угроза. Очевидно, что есть воздушная угроза, угроза ракетных атак. Киев – это столица", – отметил Милли.

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Генерал США напомнил, что в начале полномасштабного вторжения российских войск в Украину их приоритетной целью был захват Киева.

"Я бы никогда не игнорировал возможности России атаковать Киев. Но сейчас мы не видим никаких значительных признаков или предупреждений", – подчеркнул он.

Война в Украине: прогнозы

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли считает, что в войне на истощение Российская Федерация не сможет продержаться дольше Украины. Он подчеркнул, что в ходе войны Украина продемонстрировала невероятную находчивость и показала, как можно интегрировать много боевых возможностей, чтобы адаптироваться к изменению динамики на поле боя.

Спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко заявил, что вблизи украинской границы в Беларуси и России нет скопления вражеских войск, которое может осуществить повторное вторжение в Украину с севера.

В то же время военный эксперт Роман Свитан высказал мнение, что пока западные санкции не заработали, Россия все еще может совершать массированные атаки по Украине. Запасы ракет РФ исчерпает через месяц-полтора, однако и после этого массированные удары продолжатся.

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