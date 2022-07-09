РФ пытается сохранить темп наступления на Донбассе, хотя у них это плохо получается, отметил военный эксперт.

Россия не взяла оперативную паузу, решив наступать до последнего российского солдата. Несмотря на измотанные войска, РФ пытается начать второй этап битвы за Донбасс, а именно за Донецкую область.

Такое мнение высказал известный военный эксперт Олег Жданов в YouTube.

"Активность противника очень высокая, особенно на Донецком направлении, продолжение Луганского. Мы предполагали, что, скорее всего, противник возьмет оперативную паузу. Почему? Потому что надо перегруппировать войска, подтянуть резервы для того, чтобы наращивать усилия в ходе наступления. Но нет. Противник пошел по второму варианту – наступать до последнего российского солдата", – заявил Жданов.

"На Славянск, Краматорск, Бахмут противник наступает до последнего солдата. Никто никого не жалеет. Они пытаются сохранить темп наступления, хотя у них это плохо получается: войска сильно измотаны, мы на новом рубеже обороны, у нас есть усиление в огневой мощи в плане поступления нам новых видов вооружений. Но, тем не менее, противник пытается начать второй этап битвы за Донбасс, а именно за Донецкую область", – добавил эксперт.

Ранее Олег Жданов предполагал, что российские оккупанты взяли "оперативную паузу" в войне против Украины из-за невозможности наступать. ВСУ массово уничтожают вражеские склады с боеприпасами.

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