Эксперт отметил успешные действия ВСУ.

Российские оккупанты взяли "оперативную паузу" в войне против Украины из-за невозможности наступать - ВСУ массово уничтожают вражеские склады с боеприпасами.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов в комментарии 24 каналу.

По его словам, в настоящее время наступательный потенциал врага исчерпан. Он еще может проводить штурмовые действия, но только на участках одного направления.

"Им нужно усиление для того, чтобы преуспеть в наступательной операции. Поэтому на каждом этапе следует вводить новые силы для наращивания усилий. Однако у них такой возможности нет", - пояснил эксперт.

Жданов отмечает: россияне вынуждены сегодня перейти к "оперативной паузе", чтобы накопить резервы и поставить их на передний край фронта. Он также спрогнозировал, что уничтожение складов с боеприпасами и техникой вскоре повлияет на активность боев.

"Нехватка боеприпасов и топлива скажется на боеспособности частей на передовой", - считает эксперт.

Ранее начало "оперативной паузы" в войне подтвердили в американском Институте изучения войны.