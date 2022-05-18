На Авдеевском направлении враг вел наступательные действия в районе Новоселовки, но понес потери и отступил.

Оккупанты продолжают наступательные действия в Восточной операционной зоне. Они осуществляют огневой воздействие вдоль всей линии соприкосновения и в глубине обороны украинских войск в Донецком операционном районе и на Славянском направлении, принимают меры для усиления наступательной группировки.

Об этом говорится в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

На Бахмутском направлении российские оккупанты ведут наступательные действия, пытаясь улучшить тактическое положение.

На Северском направлении подразделения противника обстреляли из артиллерии и минометов населенные пункты Янжуловка и Прогресс, Черниговской и Сумской областей соответственно.

"На Славянском направлении оккупанты, при поддержке артиллерии, вели боевые действия в районе Довгенького, успеха не имели, понесли потери. Враг повысил интенсивность ведения воздушной разведки с применением БпЛА", - говорится в сообщении.

На Донецком направлении противник обстреливал позиции подразделений украинских войск вдоль линии соприкосновения по всему спектру вооружения, включая авиацию.

В то же время на Лиманском направлении оккупанты пытаются закрепиться на ранее занятых рубежах. Противник использовал авиацию для нанесения ударов по гражданским объектам в районах населенных пунктов Тошкивка, Золотое, Авдеевка, Владимировка и Водяное.

На Северодонецком направлении враг совершил штурмовые действия в районе населенного пункта Нижнее, однако успеха не имел.

"На Бахмутском направлении противник ведет наступательные действия, пытается улучшить тактическое положение. Вел штурмовые действия в районе населенного пункта Екатериновка, успеха не имеет", - отмечают в Генштабе.

На Авдеевском направлении враг вел наступательные действия в районе населенного пункта Новоселовка, но понес потери и отступил. Кроме того, штурмовые действия российских оккупантов вблизи населенных пунктов Новобахмутівка и Веселое были безуспешными.

На Кураховском направлении противник вел наступление в районе населенного пункта Победа, но успеха не имеет.

"На Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты активных боевых действий не проводили, осуществляли артиллерийские и минометные обстрелы объектов инфраструктуры и жилых домов в районах населенных пунктов Новоандреевка, Каменское, Орехов, Ольгевское и Полтавка", - говорится в сообщении.

На Южнобугском направлении противник обстреливал населенные пункты Лупарево, Посад-Покровское, Висунск, Осокоровка и Нововоронцовка. Враг продолжал меры инженерного оборудования позиций. С целью корректировки огня артиллерии оккупанты использовали беспилотник "Орлан-10".

На Бессарабском направлении существенных изменений не зафиксировано.

Напомним, войска РФ ворвались в Украину рано утром 24 февраля.

Оккупанты сначала бомбили военные объекты, а затем атаковали и мирных людей в ряде населенных пунктов, в том числе и в Харьковской области.

Позже на востоке нашей страны противник пошел в наступление. Впоследствии украинским воинам удалось отбросить врага от Харькова.

Сегодня Генштаб сообщил об освобождении населенного пункта Дементиевка в Харьковской области.

Вас также могут заинтересовать новости: