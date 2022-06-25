По словам министра, россияне используют до тысячи снарядов в течение одного часа.

Российская армия выпускает до тысячи снарядов каждый час, чтобы подавить психологическое состояние Вооруженных сил Украины.

Об этом заявил министр обороны Алексей Резников в интервью ICTV.

"Россияне используют до тысячи снарядов в течение одного часа, пытаясь подавить психологическое состояние наших военных. Тысячу снарядов в час они высыпают. Безлимитный ресурс у них сегодня, к сожалению", - отметил министр.

По словам Резникова, против такого безлимитного ресурса можно противопоставить только "эффективное оружие с доктриной иного подхода к применению – точечного поражения".

Как сообщал УНИАН, сегодня утром оккупанты запустили около 30 ракет по Житомирской области, в результате чего один военный погиб.

По данным ОК "Север", около 5 часов утра Черниговская область подверглась массовому ракетному обстрелу. С территории Беларуси с самолетов и с земли было выпущено 20 ракет по поселку Десна.

Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщил, что враг попал четырьмя ракетами по Яворовскому району, две ракеты были сбиты.

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