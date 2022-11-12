Уоллес добавил, что российская армия понесла огромные потери вследствие своего незаконного вторжения и добилась лишь международной изоляции и унижения.

Отступление российских оккупационных войск из Херсона знаменует очередную стратегическую неудачу для Кремля.

"В феврале РФ не смогла достичь ни одной из своих основных целей, кроме Херсона. Теперь, когда он также сдан, простые жители России должны спросить себя: "Зачем все это было нужно?",- отмечается в заявлении министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, передает Европейская правда.

Уоллес добавил, что российская армия понесла огромные потери вследствие незаконного вторжения и добилась лишь международной изоляции и унижения.

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"Украина будет продолжать давление. Великоритания и международное сообщество будут продолжать поддерживать ее, и хотя вывод войск приветствуется, никто не собирается недооценивать сохраняющуюся угрозу со стороны Российской Федерации", - заявил Уоллес.

Освобождение Херсона

9 ноября РФ заявила о выводе своих сил из правобережной Херсонщины, в том числе и Херсона.

11 ноября ВСУ уже зашли в город, а президент Владимир Зеленский официально заявил об освобождении Херсона от российских оккупантов.

При этом западные эксперты отметили, что стремительный выход российских сил из областного центра свидетельствует о наличии у них серьезных проблем.

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