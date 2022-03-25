Девушка в безопасности, она родила мальчика.

На границе в Польшу у беременной школьницы-беженки с Харьковщины начались схватки. 16-летняя Настя из Лозовой не выдержала давки на пешеходном переходе границы.

Сейчас школьница и ее мать с бабушкой на Львовщине, сообщает ТСН.

"У нас девятый месяц беременности был, очень тяжело беременность протекала... Мы хотели пересечь границу", - рассказала мама школьницы.

Последние недели беременности 16-летняя Настя провела в подвале магазина в родном городе Лозовая на Харьковщине. Мать девушки решила вывозить ее как можно дальше от войны. Они хотели убежать подальше от взрывов. В пешеходной очереди беременной школьнице стало плохо - начались преждевременные схватки.

"Мы родили мальчика Диму, 3800", - рассказывает молодая мама.

Малыш с первых дней находится в волонтерском центре, недалеко от границы. Всю семью поселили в общежитии. Школьница обживается и признает, что это сын решил за них и не дал им покинуть родную страну.

Девушка рассказывает, что она плакала, потому что не хотела ехать. Роды начались преждевременно, малыш будто специально начал "вылазить" прямо на границе, шутит роженица.

Выбор ребенка родня восприняла как знак. Женщины решили оставаться в Украине, во Львовской области. Семье дали временное пристанище, там им также дали все необходимые вещи. Однако на Львовщине слышны сирены и падают ракеты, поэтому женщинам и роженице страшно.

Однако семья все же верит в победу и не откладывает жизнь на будущее. Они уже планируют крестины новорожденного мальчика и нашли крестную.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Харькове российские войска обстреляли городскую поликлинику четверо людей погибли.

Вас также могут заинтересовать новости: