Гражданка РФ передавала данные с указанием точных координат подразделения ВСУ.

В Одесской области задержана вражеская информатор, которая передавала данные врагу о позициях Вооруженных сил Украины на юге.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

По данным следствия, жительница Белгород-Днестровского района с начала августа во время личных встреч сообщала малознакомым мужчинам о местах дислокации одного из подразделений украинских военных. При этом она передавала данные с указанием точных координат, численность подразделения и количеству военной техники, а также маршруты перемещения по территории одного из населенных пунктов области.

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Также установлено, что у женщины есть паспорт гражданки РФ и она периодически выезжает на территорию государства-агрессора для получения пенсии.

Во время обыска у подозреваемой изъяли план-схему расположения указанного воинского подразделения.

Как уточнили в УСБУ в Одесской области, именно по этой топографической карте с координатами временного расположения подразделения ВСУ в Одесской области оккупанты планировали осуществить массированный ракетный удар.

"Впрочем, сотрудники СБУ своевременно установили местонахождение злоумышленницы и задержали ее на попытке передачи разведданных", - говорится в сообщении.

Отмечается, что информатора спецслужбы РФ привлекли к сотрудничеству после начала полномасштабного вторжения. В поле зрения агрессоров она попала из-за своих прокремлевских взглядов, которые неоднократно "афишировала" среди окружающих.

Война в Украине: главные новости

Продолжается контрнаступление ВСУ на востоке и юге Украины. По данным Института изучения войны, украинские военные достигают значительных успехов в Херсонской области, при этом продолжая продвижение в Харьковской и Луганской областях.

По словам главы Николаевской ОВА, российские офицеры, предположительно, покинули оккупированную Снигиревку. Однако сами силы врага там остаются.

Вместе с тем россияне не отказались от намерений захватить Донбасс и продолжили попытки штурмов ряда населенных пунктов. За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стрелечье, Зеленое, Майорск, Спорное, Зайцево, Бахмутское, Бахмут, Курдюмовка, Новомихайловка и Угледар.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 17 ударов. Подтверждено поражение 4 опорных пунктов, 11 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 2 зенитных ракетных комплексов противника.

За минувшие сутки оккупанты нанесли 9 ракетных ударов по территории Украины, от вражеских ударов пострадали объекты и гражданское население более 27 населенных пунктов.

ВСУ с начала полномасштабного вторжения РФ ликвидировали уже 61 тысячу оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

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