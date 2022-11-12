Скорее всего армия Беларуси не вступит в войну против Украины. Об этом сообщил журналист белорусской службы Радио Свобода Валерий Калиновский в эфире информационного телемарафона.
"Из Беларуси наоборот вывозят и танки, и боеприпасы, Россия это требует и Лукашенко со своих складов отдает им вооружение. Это свидетельствует о том, что белорусская армия не готовится к вмешательству в этот конфликт и, скорее всего, этого не произойдет", - сказал он.
Угроза наступления из Беларуси
Как известно, с начала полномасштабного вторжения Минск помогает России в войне. Российские войска зашли на север Украины с территории Беларуси, а вражеская авиация использует их воздушное пространство для ракетных ударов.
По последним данным Генштаба ВСУ, в Беларуси продолжается формирование российско-белорусской группировки войск.
Военный эксперт Олег Жданов считает, что россияне собирать на территории Беларуси группировки до середины зимы. По его мнению, оно будет в 100% подчинении Генерального штаба РФ.
В случае повторного наступления оккупантов с территории Беларуси украинские войска начнут массированное огневое поражение врага. Вооруженные силы Украины призвали военнослужащих Беларуси не вмешиваться в боевые действия и в случае приказа о наступлении добровольно сложить оружие.