По мнению эксперта, на это указывает то, что Лукашенко активно предоставляет России со складов белорусские танки и боеприпасы.

Скорее всего армия Беларуси не вступит в войну против Украины. Об этом сообщил журналист белорусской службы Радио Свобода Валерий Калиновский в эфире информационного телемарафона.

"Из Беларуси наоборот вывозят и танки, и боеприпасы, Россия это требует и Лукашенко со своих складов отдает им вооружение. Это свидетельствует о том, что белорусская армия не готовится к вмешательству в этот конфликт и, скорее всего, этого не произойдет", - сказал он.

Угроза наступления из Беларуси

Как известно, с начала полномасштабного вторжения Минск помогает России в войне. Российские войска зашли на север Украины с территории Беларуси, а вражеская авиация использует их воздушное пространство для ракетных ударов.

Видео дня

По последним данным Генштаба ВСУ, в Беларуси продолжается формирование российско-белорусской группировки войск.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что россияне собирать на территории Беларуси группировки до середины зимы. По его мнению, оно будет в 100% подчинении Генерального штаба РФ.

В случае повторного наступления оккупантов с территории Беларуси украинские войска начнут массированное огневое поражение врага. Вооруженные силы Украины призвали военнослужащих Беларуси не вмешиваться в боевые действия и в случае приказа о наступлении добровольно сложить оружие.

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