На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений.

Беларусь проверяет системы военной связи в рамках подготовки к командно-штабным учениям.

Об этом сообщается в оперативной информации Генерального штаба ВСУ относительно российского вторжения по состоянию на 18.00 3 сентября.

"На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений. Вооруженные силы Республики Беларусь в рамках подготовки к командно-штабных учений проводят проверку готовности полевых систем связи", - указано в сообщении.

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На ряде направлений противник сегодня совершил обстрелы военной и гражданской инфраструктуры с применением танков, боевых машин, ствольной и реактивной артиллерии.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 сентября, враг продолжил наступательные и штурмовые действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях. По данным Генштаба, подразделения Сил обороны Украины удерживают занимаемые позиции и не дают врагу продвигаться вглубь территории нашего государства. Силам обороны удалось успешно отбить атаки врага в районах населенных пунктов Долина, Соледар, Новобахмутовка, Кодема, Зайцевое, Авдеевка, Марьинка. На Краматорском и Новопавловском направлениях враг активных боевых действий не проводил.

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