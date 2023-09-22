Украинский лидер во время визита США заявил, что его голос там "слышат".

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего пребывания в Вашингтоне заявил, что в США "слышат" его голос по поводу предоставления дальнобойного оружия Украине

Во время общения с украинскими журналистами он намекнул, в конечном итоге, в вопрос о передаче ракет ATACMS, "будет так же, как с F-16". Сейчас Украина упорно работает над получением дальнобойного оружия, и результаты этой работы будут заметны через определенное время, сообщается на сайте президента.

"Мы над этим вопросом очень долго и мощно работаем. И будет так же, как с F-16. мы понимаем, как будет. И наступит момент - мы все это увидим", - сказал он.

Отмечается, что в рамках визита Зеленского состоялись чрезвычайно откровенные разговоры с американскими конгрессменами. "Они получили все ответы", - акцентировал президент Украины.

"Это отметили и в Белом доме, что мы общались с конгрессменами. Ко мне обращался и Пентагон с этим. Мой голос слышат, и именно такие прямые разговоры надо проводить", - отметил глава государства.

В Пентагоне сделали заявление по ракетам ATACMS

Ранее министр обороны США Ллойд Остин пояснил, что Штаты сейчас больше сосредоточены на усилении украинской системы противовоздушной обороны, чем на передаче дальнобойных ракет, таких как ATACMS.

По его словам, США и союзники сосредотачиваются на удовлетворении самых насущных потребностей Украины.

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