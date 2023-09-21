Сообщается, что президент США Джо Байден не снял этот запрос Украины с повестки дня в будущем.

В ближайшем пакете помощи от США не значатся дальнобойные ракеты ATACMS. Штаты решили пока не передавать их Украине.

Как заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, Джо Байден не снял этот запрос Украины с повестки дня в будущем, пишет CNN.

"Президент постоянно говорит, как со своими военными, так и со своими коллегами в Европе, а также с самими украинцами о том, что необходимо на поле боя на любом этапе войны, а затем о том, что могут предоставить Соединенные Штаты, - сказал Салливан. - Взвесив все это на сегодняшний день, он решил, что не будет предоставлять ATACMS, но он также не будет снимать их со счетов в будущем".

По его словам, новый пакет военной помощи, о котором объявит Байден, будет содержать "значительные возможности противовоздушной обороны", что "поможет Украине укрепить свою оборону перед тем, что может произойти". Салливан прогнозирует, что Украину ждет "суровая зима, наполненная новыми атаками России на критически важную инфраструктуру".

Новый пакет помощи от США - что сообщалось

Как писал УНИАН, 21 сентября, во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон, президент США Джо Байден объявит о новом "существенном" пакете военной помощи Украине.

Официальный представитель США сообщил, что пакет будет на сумму 325 миллионов долларов. Отмечалось также, что новая оборонная помощь будет включать второй транш кассетных боеприпасов калибра 155 мм и другое оружие, но не ракеты ATACMS.

Вместе с тем сообщалось, что в рамках пакета Штаты планируют передать Украине системы ПВО малой дальности Avenger, которые используют ракеты Stinger, противотанковые системы TOW и AT4, ракеты GMLRS для систем HIMARS и противотанковые ракеты Javelin.

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