Противник ночью ударил ракетами по Дружковке, повреждены многоэтажки и детсад.

В Донецкой области в результате российской агрессии погибли за минувшие сутки четверо жителей, еще 11 получили ранения.

Об этом в воскресенье, 5 февраля, сообщил председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. "За 4 февраля стало известно о 4 жителях Донбасса, убитых россиянами: 3 в Бахмуте и 1 в Ямполе", - отметил он.

Чиновник добавил, что ночью враги нанесли 2 ракетных удара по Дружковке: ранены 5 человек, поврежден детсад и многоэтажки.

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Кириленко отметил, что сейчас невозможно установить точное количество жертв врага в Мариуполе и Волновахе.

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На Донбассе уже не один месяц идут жесткие бои, настоящей крепостью защитников Украины стал Бахмут.

Стоит отметить, что противник уже не раз обстреливал населенные пункты Донецкой области, есть много разрушений, пострадавших и жертв. 2 февраля стало известно, что с начала этого месяца в Краматорске жертвами вражеских обстрелов стали три человека, и подверглись разрушениям более 50 многоэтажек.

Власти Украины объявляли эвакуацию из неоккупированной части Донецкой области.

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