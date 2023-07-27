По его словам, на сегодня у Сил обороны есть средства для выполнения этой задачи.

После освобождения высот в районе Бахмута и самого города военно-политическое руководство Украины должно принять решение продолжить наступление в районе Горловки и Донецка. Такое мнение в эфире 24 канала высказал военный эксперт Роман Свитан.

"Эта граница до 24 февраля, как священная корова, которую мы до сих пор нигде тронуть не можем. А удар по Горловке и Донецку, а также заход в Горловку в Донецк разрушит все договоренности, рухнет весь Донецкий фронт и Южный фронт, потому что заход в Донецк наших войск пресечет некоторые системы управления и сделает практически невозможным удержание Мариуполя и Новоазовска, так как высоты Донецка господствующие и можно давить на Докучаевск, Волноваху, Тельманово и на пересечение сухопутного коридора", - сказал он.

По словам эксперта, на сегодня у ВСУ есть силы и средства для выполнения этой задачи, как и в 2014 году.

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"Донецк опять пустой, там сил и средств российских нет, они в основном сосредоточены в районе Авдеевки, Марьинки и растянуты по фронтам. Город в этом смысле пустой, движения нет никакого", - добавил он.

Война в Украине: ситуация в районе Бахмута

Последние несколько недель ВСУ ведут контрнаступательные действия на Бахмутском направлении.

24 июля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что Силы обороны продвинулись под Бахмутом, за время этой операции было освобождено 35 кв. км территории на этом направлении.

Чуть ранее ситуацию вокруг города оценили аналитики американского Института изучения войны. Так, на кадрах с геолокацией видно, что украинские военные продвигались по трассе E40 Бахмут-Славянск – в 11 километрах от Бахмута.

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