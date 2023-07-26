Есть продвижение Сил обороны Украины на Мелитопольском и Бердянском направлениях, успех на южном фланге вокруг Бахмута.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила о продвижении Сил обороны Украины на Мелитопольском и Бердянском направлениях, а также об успехе на южном фланге вокруг города Бахмут.

Об этом говорится в Telegram Маляр. Относительно ситуации на востоке страны она отметила, что Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск на Купянском и Лиманском направлениях.

"Там враг ищет в нашей обороне слабые места, осуществляет артобстрел, атакует группами пехоты и использует отряды специального назначения, всеми силами пытается протиснуть нашу оборону, но безуспешно. Наши защитники на этих направлениях принимают все меры, чтобы остановить врага. На Бахмутском направлении наши войска продолжают успешно вести наступательные действия на южном фланге вокруг города Бахмут", - сообщила Маляр.

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Она пишет, что жесткие бои продолжаются в районе населенных пунктов Клещиевка, Курдюмовка, Андреевка.

"Враг цепляется за каждый метр занятой земли, оказывает мощное сопротивление, применяет резервы, вместе с тем несет значительные потери", - отметила замминистра обороны.

Информируя о ситуации на южном фронте Маляр отмечает, что Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях и постепенно продвигаются.

"В районе Старомайорское продолжаются бои, наши защитники имеют успехи, закрепляются на достигнутых рубежах. Противник пытается вернуть утраченные позиции, в частности северо-восточнее Работино Запорожской области. Но безуспешно", - написала Маляр.

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В утренней сводке Генштаба ВСУ сообщалось, в частности, что после захвата вражеских позиций возле Андреевки украинские силы сжимают кольцо вокруг Бахмута. Также нашим войскам удалось продвинуться вперед на 750 метров в направлении Старомайорского и на некоторое расстояние западнее Орехова.

Отмечалось, что в районе Клещиевки, возле Бахмута, враг теряет живую силу, технику и понемногу отступает под натиском украинских подразделений.

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