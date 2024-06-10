Сообщают о работе ПВО.

В ночь на понедельник, 10 июня, в оккупированном Россией Крыму сообщают о взрывах. Движение по Крымскому мосту уже перекрыли.

Telegram-канал "Крымский ветер" пишет, что взрывы слышали жители Евпатории и Красноперекопска, также громко в Джанкойском, Бахчисарайском и Сакском районах. Местные Telegram-каналы заявили о работе противовоздушной обороны.

"В Красноперекопском районе подписчики насчитали уже восемь взрывов... Судя по вспышкам, ракеты попали по объекту возле Евпатории, ничего росПВО не сбило, сообщают подписчики. Пять-шесть взрывов слышали в пгт Первомайское", - говорится в сообщении.

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