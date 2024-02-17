Захват Авдеевки является первым крупным достижением российских войск с мая прошлого года.

Из-за угрозы окружения украинских войск высшее военное руководство Украины отдало приказ о отступление из Авдеевки. В New York Times оценили, какие последствия будет иметь переход Авдеевки под контроль россиян и поделились рассказами украинских военных, которые рассказывали о процессе выхода из города.

Как отмечает издание, захват Авдеевки является первым крупным достижением российских войск с мая прошлого года. Россия пыталась захватить город еще с осени прошлого года. По словам украинских военных, а также британских и американских официальных лиц, эти попытки в основном провалились и привели к одним из самых тяжелых потерь России за всю войну: десятки тысяч ее солдат были убиты и ранены.

При этом, даже если украинские линии стабилизируются в тылу Авдеевки пишет издание, ее попадание под контроль России позволит московским военным более эффективно перемещать свои войска и технику во время наступления в других направлениях. Как отметили опрошенные NYT эксперты, взятие под контроль Авдеевки может создать открытие для России.

Видео дня

Украинские солдаты в комментариях NYT описывали "растерянность и отчаяние" во время ухода из города.

NYT напоминает, что в начале этого года россиянам удалось прорваться в сам город Авдеевка, после чего украинские потери начали значительно увеличиваться. В то же время Россия усилила бомбардировки города, пытаясь разрушить прочно укрепленную украинскую оборону.

"По мере того, как ситуация становилась все более ужасной, военные аналитики в Украине и за ее пределами опасались, что руководство повторит то, что многие считали прошлой ошибкой: держаться после того, как стало ясно, что надежда потеряна, и не нужно тратить личный состав и оружие".

В субботу утром еще продолжался выход из Авдеевки под более слабыми российскими бомбардировками. В украинском военном командовании заявили, что уход из южной части города произошел с "незначительными потерями". Хотя видео, опубликованные в соцсетях, демонстрируют, насколько опасным был путь отступления украинских бойцов.

Некоторые бойцы в частных интервью выражали обеспокоенность тем, что призыв к выходу поступил слишком поздно, или опубликовали в социальных сетях резкие отчеты о своем опасном и хаотичном отступлении.

В частности, один из военных рассказал, что его подразделению не осталось времени на организованный выход - ни на эвакуацию оружия и техники, ни на то, чтобы сжигать документы и минировать путь наступления на российские войска.

"На улице была нулевая видимость. Это было обычное выживание. Километр через поле. Стая слепых котов во главе с дроном. Вражеская артиллерия. Дорога в Авдеевку усеяна нашими трупами", - рассказал он.

"Его и другие показания не удалось подтвердить независимо, но известно, что солдаты, упомянутые в этой статье, являются членами украинской армии и публично присутствуют в социальных сетях, а местоположение ландшафтов, показанных на видео, было проверено как находящиеся в Авдеевке", - пишет издание.

Выход из Авдеевки

16 февраля стало известно, что РФ бросила на штурм города все резервы, в том числе с других направлений фронта. Украинская сторона решила вывести своих воинов из Авдеевки, чтобы сохранить их жизнь. Бойцы начали занимать позиции на втором рубеже обороны.

В то же время военный эксперт Алексей Гетьман отмечает, что после того, как наши защитники вышли из Авдеевки, на фронте не стоит ожидать серьезных изменений. Аналитик считает, что противник, скорее всего, остановится после захвата Авдеевки, ему необходимо привести в порядок подразделения, понесшие существенные потери, и перегруппировать силы.

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