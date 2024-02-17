Воины-штурмовики прикрывали отход подразделений.

Украинский военный волонтер Александр Карпюк раскрыл, для чего несколько дней назад в Авдеевку зашла Третья штурмовая бригада.

Как отметил Карпюк в Facebook, выход украинских сил из Авдеевки совпал с датой выхода ВСУ из Дебальцево в 2015 году. Выход из города и план тогда Александр Сырский обосновывал тогда Виктору Муженко. Именно действующий главком 9 лет назад собирал группировку "Барс", которая и прикрывала уход из Дебальцево. Это были механизированные бригады и ДШВ с артиллерией, которая в те дни работала без отдыха. Тот выход продемонстрировал некоторые прорехи в тактике.

"В этот раз в Авдеевке уже учли старые ошибки. 3 ОШБР (и не только, там и 3 полк был, и подразделения ГУР, и 225-я, и другие) зашла в Авдеевку, взяла под контроль рубежи, и удерживала их пока другие подразделения не вышли, сделав такую сложную тактическую операцию как отход, более контролируемым. Мы вернем еще Авдеевку", - отметил Карпюк.

Впрочем, волонтер отметил, что ничего не закончилось. Россияне не будут останавливать давление на украинские подразделения на этом направлении.

Что происходит в Авдеевке

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский принял решение о вывод наших подразделений из Авдеевки. Решение было принято "во избежание окружения и сохранения жизни и здоровья военнослужащих".

Командир третьей отдельной штурмовой бригады Андрей Билецкий прокомментировал выход украинских подразделений из Авдеевки, отметив, что Третья отдельная штурмовая бригада достойно сражалась с врагом, который преобладал и количественно, и в вооружении.

По данным британской разведки, во время битвы за Авдеевку Россия потеряла не менее 400 танков, боевых машин пехоты и другой тяжелой техники, а также, предположительно, тысячи личного состава.

В третьей штурмовые заявили, процесс выхода украинских сил из Авдеевки Донецкой области продолжается и сейчас. Решение об уходе было логичным и правильным.

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