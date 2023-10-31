Российские войска за последний месяц применили больше тысячи КАБ.

Господство российской тактической авиации вдоль линии боевого столкновения в Украине - пока один из основных сдерживающих элементов, не дающих ВСУ реализовать ряд операций, отметил военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

По информации эксперта, российские войска за последний месяц применили минимум 1165 корректируемых авиационных бомб (КАБ): "Абсолютный рекорд с начала полномасштабного вторжения в Украину. При этом, рекорд по суточному применению так же установлен был в октябре - более 100 КАБ было сброшено 23 октября".

"К сожалению, поставку американских аналогов, которые более надежные, точные и дальнобойные, в таких количествах, дабы создать хотя бы количественный паритет, в настоящее время, мы не имеем. Средства противодействия таким ударам, о которых также неоднократно говорилось, у нас в достаточном количестве отсутствуют, если не сказать больше - отсутствуют в принципе", - написал Коваленко.

При этом он уверен, что рано или поздно все-таки господство российской тактической авиации завершится.

Россия накапливает ракеты, - ГУР

Напомним, в ГУР Минобороны заявили, что Россия накапливает ракеты, и поэтому, надо серьезно относиться ко всем воздушным тревогам.

"Это накопление будет рано или поздно использовано, и этот ресурс и арсенал будет использован. Опасность остается", - отметил спикер управления Юсов.

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