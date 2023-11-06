Россия проводит мероприятия для информационного воздействия на НАТО, считает Сергей Згурец.

Военный эксперт Сергей Згурец считает, что Россия пытается продемонстрировать всему миру собственную ядерную мощность.

В комментарии для "Эспрессо" он отметил, что последние ядерные испытания РФ - это часть давления на власти США.

"Когда мы говорим о стратегических ядерных баллистических ракетах вроде "Булавы" и других ракет, то это фактически касается сигналов, которые РФ сейчас посылает США и европейцам в контексте атомного запугивания. Мы видим целый комплекс мероприятий, которые осуществила Россия. В частности, пуск баллистической ракеты "Булава" с заявлением о том, что ракета достигла полигона и попала в определенные цели, а после этого было заявлено о принятии на вооружение ракетоносителя класса "Борей", который будет уже седьмой подводной лодкой такого класса в РФ", - сказал Згурец.

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Эксперт также вспомнил показательный момент, когда Путин ездил в Китай, то за ним там таскали уже не один, а два черных ящика, что так же связывалось с демонстрацией важности ядерного арсенала России.

"Но параллельно мы понимаем, что это скорее меры для информационного воздействия, которые направлены на то, чтобы снова взвесили российский ядерный потенциал. А также, что дальнейшее предоставление тех или иных средств для украинской армии надо приостанавливать ввиду вероятной эскалации и использования со стороны РФ ядерного компонента. Это то, что так или иначе вынуждена принимать во внимание администрация США, которая собственно это и делает, что отразилось на темпах поставок помощи Украине. Однако ядерная риторика за РФ сохраняется. Вопрос остается в уверенности наших партнеров, что этот компонент не является таким, который должен влиять на объемы и темпы поставок военной помощи Украине", - добавил Згурец.

Тренировка массированного ядерного удара в РФ - детали

Ранее ВС РФ выполнили пуски баллистических и крылатых ракет в ходе тренировки по отработке массированного ядерного удара в ответ на ядерный удар противника.

В ГУР сообщили, что Россия провалила испытания носителей ядерного оружия - ракет "Ярс" и "Булава".

Но 5 ноября Россия вновь осуществила испытательные пуски межконтитентальной баллистической ракеты "Булава", которая способна нести ядерный заряд.

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