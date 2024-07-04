После атаки на аэродром в Миргороде на информацию об этом стоит смотреть, взвешивая несколько аспектов. Мы не знаем, сколько реально потеряли боевых самолетов. Наши Воздушные силы молчат, и правильно делают. Но речь точно не о шести и, тем более, не о девяти, как заявляют в России.

Российская информация о поражении большого количества наших самолетов - это заведомо ложь. Во-первых, банально, у нас на том аэродроме не было столько машин. Во-вторых, учитывая радиус разлета осколков, могло быть поражено всего четыре машины. Кроме того, у нас есть часть мертвых самолетов, которые уже никогда не поднимутся. Они стоят на земле и используются просто как доноры запчастей. В-третьих, нюанс в том, что мы используем и самолеты-обманки, и несколько раз уже заставляли россиян тратить дорогие ракеты на макеты.

Впрочем, стоит понимать, что для Украины потеря даже одного самолета - это уже проблема. Поэтому необходимо разбираться, почему так произошло. И здесь есть три аспекта.

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Первый вопрос, который чаще всего задают - это то, почему самолеты не в укрытиях. Дело в том, что у Украины просто нет достаточного количества укрытий для самолетов такого типа. Абсолютное большинство укрытий, которые делались на территории Украины во времена СССР - это укрытия для МиГ-19 и МиГ-21. И размах крыльев у таких самолетов значительно меньше, чем у тех, которые пришли им на смену. Поэтому проблема в том, что те самолеты, которые у нас есть сейчас, просто не влезают в эти укрытия, и мы вынуждены держать их снаружи.

Второй вопрос - можем ли мы себе позволить держать на такой площади больше одного самолета. Здесь, после событий в Миргороде, мы должны сделать определенные выводы. Наша авиация с начала полномасштабного вторжения воюет определенным образом по-партизански - постоянно перемещаясь. И благодаря этому нам удалось свою авиацию, собственно, уберечь. Когда началась полномасштабная война, в первый час враг ударил по абсолютно всем нашим аэродромам, однако ни один самолет тогда не пострадал. Причина в том, что ни один самолет не стоял там, где он был накануне. Их все в первые минуты перебазировали на другие локации.

Сейчас наша авиация продолжает играть в прятки - это автоматически вытекает из того, насколько большое преимущество врага в средствах массового поражения. И до миргородских событий мы в эту игру достаточно удачно играли. Что в этот раз пошло не так - сказать сложно, но точно выводы уже делаются.

Вообще эта война нарушает правила работы стандартной армейской авиации. Когда она должна быть расположена на больших авиабазах, которые могут одновременно обслуживать десятки боевых самолетов и под это есть вся инфраструктура. Однако, чтобы так воевать, надо держать полностью закрытое небо. И здесь мы подходим к третьей проблеме.

Она заключается в том, что надо сбивать вражеские средства. И здесь причина не в том, что кто-то у нас что-то упустил. Российский разведывательный беспилотник, видео с которого мы все видели, был вовремя обнаружен. Но в том районе просто не было чем его сбить - у нас просто нет достаточного количества средств ПВО.

Большинство качественных систем ПВО у нас работают или на фронте, насколько это возможно, или прикрывают гражданское население. И если мы отдаем приоритет фронту и населению, у нас просто не хватает средств для защиты других важных объектов - даже аэродромов.

Стоит понимать, что разведывательный дрон - это не условный "Шахед", против которого работают мобильные огневые группы. "Шахеды" летят ниже, чтобы иметь возможность поразить объекты. Зато разведывательные дроны могут себе позволить лететь выше, поскольку их главная задача - снять картинку для наведения ракет. Именно поэтому в таких кейсах мы должны использовать системы ПВО ракетного типа - только они способны качественно бороться против подобных БПЛА.

Также надо уточнить, что удар по Миргороду - не единственное поражение россией украинских аэродромов за последние дни. И причина такой активизации врага крайне проста - передача Украине F-16. Россияне очень боятся этих самолетов. Они знают, насколько появление у нас F-16 повлияет на результат - это один из так называемых геймченджеров.

Да, не стоит считать, что как только мы получаем F-16, то сразу выиграем войну. "Вундерваффе" не существует. Ни одно оружие, кроме ядерного, не является настолько мощным, чтобы решить все в столь масштабной войне. Однако это как весы. Каждое новое оружие - это такая гирька, которая перевешивает сторону. И F-16 - это довольно серьезная гиря.

Россияне это прекрасно осознают и заранее пытаются отработать механизмы уничтожения этих самолетов. Именно с этим и связана их активизация в последнее время против украинских аэродромов. Продолжается и активная разведка и активная боевая работа. И как только самолеты F-16 появятся в Украине, начнется еще более активная работа рф по попыткам их уничтожения.

Однако наша сторона и наши союзники это также прекрасно понимают - это элементарно. Именно поэтому сейчас так активизировались и партнеры по передаче Украине дополнительных ПВО. В частности, уже есть информация, что в новом пакете от США сделан акцент именно на вооружение к ПВО. Так что не исключено, что это некий подарок перед "основным блюдом" в виде долгожданных F-16.

Евгений Дикий, военный аналитик, ветеран АТО