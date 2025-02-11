Интенсивность атак по нефтяным объектам РФ резко увеличилась в декабре.

Украина стала чаще наносить удары беспилотниками дальнего радиуса действия по территории России. Главными целями являются нефтяные объекты, на которых заправляются боевые самолеты, корабли и военная техника, а также нефтеперерабатывающие заводы, обеспечивающие работу экономики Москвы, сообщает Sky News со ссылкой на источник в украинской разведке.

Отмечается, что интенсивность атак по нефтяным объектам РФ резко увеличилась в декабре. Удары беспилотниками продолжались в течение всего января и не прекращаются до сих пор.

"Если эта нефть не попала в зону боевых действий, это определенно успешная операция, и мы будем продолжать наносить удары", - сказал источник.

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По его словам, Украина значительно увеличила производство беспилотников, что позволило чаще совершать атаки по территории России. Также были увеличены точность и дальность полета дронов.

Другой истоичник в западных службах безопасности рассказал журналистам, что удары по территории РФ также направлены на снижение способности Кремля экспортировать нефть, усиление воздействия санкций против российской энергетики и увеличение стоимости ведения войны против Украины для главы РФ Владимира Путина.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил в комментарии для издания, что "сила - единственный способ принудить Россию к миру".

"Именно поэтому Украина будет продолжать наращивать удары по российским военным объектам - складам, заводам и аэродромам", - сказал он.

В издании проанализировали удары Украины по территории РФ и выяснили, что возможности украинских беспилотников значительно увеличились. Они могут поражать цели на сотни километров вглубь российской территории, несмотря на противовоздушную оборону.

Аналитик Центра исследований энергетики и чистого воздуха Айзек Леви поделился с журналистами, что Украине удалось добиться роста цен на топливо в России и оказать негативное влияние на вооруженные силы страны.

"Российскому авиационному сектору трудно достать достаточное количество нефтепродуктов, используемых для полетов бомбардировщиков, которые сбрасывают ракеты на Украину, так что это создает проблему для российских военных", - заверил он.

Тем не менее старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований Клэй Сейгл уверен, что пока общий эффект таких ударов на экономику Москвы является незначительным.

"Украинские беспилотные системы имеют очень большой радиус действия, а также очень впечатляющую точность наведения. Однако им не хватает взрывчатки военного класса, которая могла бы нанести реальный ущерб нефтеперерабатывающим установкам", - подчеркнул он.

Удары по территории России - важные новости

Ранее УНИАН сообщал, что в ночь на 11 февраля Силы обороны Украины ударили одновременно по двум взаимосвязанным объектам - Саратовскому НПЗ и аэродрому в Энгельсе. Руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук рассказал, что такие удары наносятся для уменьшения вражеского наступательного потенциала и подавления российского военно-экономического потенциала.

Кроме того, председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко заявил, что в последнее время Украина поразила более 20 из 30 крупнейших нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) на территории России. По его словам, Россиянам не хватает средств ПВО, чтобы прикрыть свои объекты.

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