Такая "бавовна" постепенно приучает наших западных партнеров к тому, что бить по территории России каждый день – нормально, говорит аналитик.

Политический эксперт Сергей Назаренко считает, что нанесение точечных ударов по территории Российской Федерации может побудить Запад привыкать к тому, что война переходит на территорию страны-агрессора. На этом фоне предоставление Украине современного дальнобойного оружия и истребителей будет логичным шагом, а не чем-то экстраординарным.

"В чем смысл точечных ударов по РФ? В тенденции, которая появляется. Украинцы уже привыкли к тому, что в Московии что-то регулярно взрывается, как например вчера в "Москва Сити". Вспомните, как раньше мы радовались взорванному Крымскому мосту, а когда его взорвали второй раз – уже такое. О подрыве башни "Федерация" в "Москва Сити" забыли уже утром того же дня. И это хорошая тенденция. Сначала украинцы привыкают к войне на территории России, потом привыкнут иностранные партнеры, а потом и россияне", – отметил он в своем посте в Facebook.

Назаренко отметил, что сам по себе подрыв пары офисных помещений российских министерств, которые являются законной военной целью, не создает значительного военного преимущества. Однако такая "бавовна" постепенно приучает наших западных партнеров к тому, что "бить по территории России каждый день нормально".

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"Война – это игра, в которую играют вдвоем. Поэтому такие шаги логически приведут к тому, что предоставление дальнобойного высокоточного оружия и F-16 не будет выглядеть чем-то экстраординарным, а просто будет очередным логичным шагом", – резюмировал аналитик.

Взрывы в России: последние новости

В ночь на воскресенье, 30 июля, в Москве прогремели взрывы. В результате атаки были повреждены башни "Москва-Сити", в частности та башня, где расположены сразу несколько российских министерств. В России традиционно обвинили в атаке Украину. При этом сообщалось, что громко было не только в Москве – взрывы слышали и жители населенного пункта Одинцово Московской области.

Днем того же дня произошел пожар в Брянской области – местные власти заявили об атаке. Губернатор Александр Богомаз обвинил Украину в обстреле Климовского района.

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