Большинство вражеских дронов ликвидированы, поделились в Воздушных силах ВСУ.

Российские оккупанты в ночь на среду, 6 марта, запускали по украинской территории дроны-камикадзе типа Shahed с четырех направлений - Балаклава и Чауда (Крым), а также Приморско-Ахтарск и Курская область (Россия).

Противники запустили 42 ударных беспилотника и 38 из них ликвидировали, сообщили Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram. В ВСУ добавили, что "Шахеды" уничтожены на территории Одесской, Сумской, Херсонской, Днепропетровской, Харьковской, Черкасской, Хмельницкой и Винницкой областей.

Ночью противники также запустили с временно оккупированной части Донецкой области пять зенитных управляемых ракет С-300.

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"К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения Воздушных сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины и средства радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.

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Вечером 5 марта противники начали атаковать украинскую территорию беспилотниками-камикадзе. Сообщалось, что в ряде областей нашего государства раздавались взрывы.

Под ударом дронов оказался город Сумы, стало известно о трех "прилетах" в разные части областного центра. На местах работали все аварийно-спасательные службы. Сообщалось, что есть пострадавшие, людям оказывали медицинскую помощь. Последствия дроновой атаки уточняются.