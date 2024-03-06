В результате ночной атаки российских беспилотных летательных аппаратов в различных частях города Сумы есть попадания и пострадавшие.

Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Сумской областной военной администрации. "Сегодня ночью Сумы атаковали БПЛА типа Шахед. К сожалению, есть три прилета в разных частях города. На местах работают все аварийно-спасательные службы", - говорится в заявлении.

Отмечается, что пострадавшим людям оказывают медицинскую помощь. Последствия российских ударов уточняются. Людей призывают быть внимательными во время воздушных тревог и спускаться в укрытие.

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