В результате ночной атаки российских беспилотных летательных аппаратов в различных частях города Сумы есть попадания и пострадавшие.
Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Сумской областной военной администрации. "Сегодня ночью Сумы атаковали БПЛА типа Шахед. К сожалению, есть три прилета в разных частях города. На местах работают все аварийно-спасательные службы", - говорится в заявлении.
Отмечается, что пострадавшим людям оказывают медицинскую помощь. Последствия российских ударов уточняются. Людей призывают быть внимательными во время воздушных тревог и спускаться в укрытие.
Видео дня
Информация обновляется...