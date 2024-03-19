Президент поблагодарил всех в мире, кто помогает беречь жизни украинцев.

Российские войска применили против Украины только с начала марта 130 ракет различных типов, более 320 "шахедов" и почти 900 управляемых авиабомб.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Россия ежедневно и каждую ночь дронами, ракетами и управляемыми бомбами ведет террористическую войну против людей, против обычных городов и сел Украины.

"Украина доказала, что может эффективно сбивать любые ракеты и дроны российских террористов, мы можем уничтожать российскую военную авиацию. Такие наши действия спасают тысячи жизней и дают украинской экономике возможность функционировать. Но мы нуждаемся в большей защите - вполне реалистичном количестве систем ПВО, которые есть у наших партнеров. "Петриоты" и другие системы должны делать то, ради чего создавались, а именно защищать жизни, а не пылиться на хранении", - прокомментировал Зеленский в Telegram

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Он поблагодарил всех в мире, кто это понимает и помогает беречь жизни людей в Украине и подчеркнул, что российский террор должен проиграть.

Заседание Рамштайн - последние новости

На базе Воздушных сил США "Рамштайн" в немецком городе Рамштайн-Мизенбах сегодня, 19 марта, проходит 20-я встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины. Украинскую делегацию возглавляет Министр обороны Украины Рустем Умеров.

По информации Министерства обороны Украины, приоритетами на этом заседании для Украины является предоставление систем ПВО и ракет к ним, ракеты дальнего радиуса действия. Постоянным пунктом обсуждения остаются артиллерийские снаряды, особенно калибра 155 мм, современные системы РЭБ и РЭР, бронетехника.

Министр обороны США Ллойд Остин в начале заседания "Рамштайн-20" заявил, что Соединенные штаты не позволят Украине проиграть в войне с Россией. Глава Пентагона напомнил, что на прошлой неделе США объявили о дополнительной помощи по безопасности для Украины объемом на 300 миллионов долларов. По его словам, Соединенным Штатам удалось предоставить этот очень важный пакет помощи благодаря нахождению сэкономленных ресурсов. Он отметил, что также Контактная группа продолжает прилагать усилия для предоставления Украине жизненно важной помощи по безопасности.

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