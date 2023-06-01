В результате удара погибли три человека.

Российские оккупанты атаковали Киев и область ночью 1 июня 2023 года. В результате атаки погибли три человека, двое из них – дети.

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

"По предварительной информации спасателей, в Деснянском районе обнаружены трое погибших, из них двое детей, и 4 пострадавших. Всего в Деснянском и Днепровском районах медики госпитализировали 5 пострадавших", – заявил он.

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Позже Кличко сообщил, что, по информации медиков, сейчас в медучреждения столицы из Днепровского и Деснянского районов госпитализировали 7 пострадавших. Двум людям оказали помощь на месте. Бригады скорой еще работают на местах вызовов.

Обновлено: В КГВА сообщили, что погибшим детям ориентировочно 5-6 и 12-13 лет. Информация уточняется.

Удар РФ по Киеву 1 июня

В ночь на 1 июня россияне атаковали Киев ракетами. В столице раздавались взрывы, сообщалось о работе ПВО.

Позже мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что на территории Деснянского и Днепровского районов упали обломки. Повреждена поликлиника и многоэтажка в Деснянском районе.

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