По словам военных, есть угроза применения врагом авиационных средств поражения в регионах.

В воскресенье, 17 марта, российские оккупанты нанесли два удара по инфраструктуре города Сумы. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация (ОВА).

Отмечается, что сейчас на месте прилетов работают все необходимые службы. Последствия атаки врага уточняются.

Местные жители рассказали, что взрывов было несколько - первый прозвучал примерно в 15:50, а уже через две минуты произошел второй.

Видео дня

До этого командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины предупреждало о фиксации активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении. Также военные информировали об угрозе применения авиационных средств поражения в регионах.

В ОВА призвали местных жителей беречь себя, не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях.

Удары РФ по Сумам - последние новости

В ночь на 13 марта произошел смертоносный "прилет" дрона РФ в многоэтажку в Сумах. Вражеский "шахед" попал в многоквартирный жилой дом. Из-под завалов достали тела трех погибших, 14 человек пострадали.

При этом тело одной погибшей девушки не нашли, несмотря на четыре дня аварийно-поисковых работ на месте разрушенной 5-этажки. В городе были объявлены дни траура.

В Сумской ОВА сообщили, что в небе над областью в ночь на 13 марта Силами противовоздушной обороны области было уничтожено два вражеских беспилотника типа "шахед".

Вас также могут заинтересовать новости: