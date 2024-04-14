Корабли вражеского флота в Черном и Азовском морях отсутствуют, ракетоносители заведены в пункты базирования.

На двух направлениях российская армия потеряла более сотни солдат и десятки единиц техники. Как сообщили в Силах обороны юга Украины, в течение последних боевых суток противник совершил 6 штурмов на Ореховском направлении, из которых 1 в районе Роботино и 5 - в районе Старомайорского.

"На левобережье Днепра Херсонщины враг совершил 3 штурма наших позиций. Понеся потери, ретировался... Силы обороны наносят огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам", - рассказали военные.

В течение суток получено подтверждение, что на Ореховском и Херсонском направлениях уменьшилось на 126 оккупантов и 51 единицу техники, из них - танк, 20 единиц автобронетехники, 12 артиллерийских систем, 2 разведБпЛА, 4 аэрофотостанции, 3 системы видеоконтроля, 5 станций РЭБ, 3 лодки и гидроцикл. Также поражены 4 места хранения боеприпасов и наблюдательный пункт.

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Корабли вражеского флота в Черном и Азовском морях отсутствуют, ракетоносители заведены в пункты базирования. В то же время отмечается, что россияне ведут усиленную разведку - в операционной зоне обнаружен пролет 252 разведывательных БпЛА.

В течение боевых суток оккупанты нанесли 7 авиационных ударов, применив 5 управляемых авиабомб и более двух десятков неуправляемых авиационных ракет на Ореховском направлении.

По мирному населению прифронтовых территорий Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей агрессор применил 250 FPV-дронов, 21 ударный БпЛА типа "Ланцет" и сбросил с БпЛА различных модификаций более 260 осколочных боеприпасов.

На Херсонщине вражеские войска 8 раз обстреляли из артиллерии областной центр и по 2 раза ударили по Бериславу, Велетенскому, Кизомису и Понятовке. Также под обстрелами оказались Днепровское, Белозерка, Станислав, Инженерное, Зимовник, Гавриловка, Нововоронцовка, Камышаны, Львов, Янтарное, Осокоровка, Береговое и Казацкое.

Вследствие этого в Херсонской области трое гражданских лиц получили ранения, еще двое мужчин пострадали в Казацком, где россияне сбросили осколочный боеприпас с дрона.

Атаками противника повреждены детский сад, многоэтажный дом, складское помещение и более десятка частных жилых домов.

На Запорожье вражеской артиллерией обстреляны Гуляйполе, Малая Токмачка, Новоандреевка, Роботино, Левадное и Малиновка - ранены двое гражданских, повреждены несколько частных жилых домов и объекты инфраструктуры. На Николаевщине зафиксировано 4 таких обстрела по Куцурубской общине (повреждены домовладения нескольких частных домов), на Днепропетровщине - 8 атак по Никопольщине, где повреждены медучреждение, магазины, линии электропередач и несколько частных жилых домов. Вечером российские оккупанты ударили по Синельниковскому району - разрушено жилье, ранен человек.

Ситуация на юге - что известно

Напомним, вчера сообщалось, что за предыдущие боевые сутки на юге Украины российская армия потеряла 138 солдат и 46 единиц вооружения и техники, но не оставляет попыток выбить ВСУ с занятых позиций. На Ореховском направлении оккупанты совершили 7 штурмов: 5 - в районе Старомайорского и 2 - в районе Роботино. На левобережье Днепра, на временно оккупированной Херсонщине, враг совершил 6 штурмов наших позиций. Понеся потери, враг отошел.

Оккупанты давят артиллерией, применяют большое количество ударных дронов различных типов и не прекращают активную аэроразведку - в операционной зоне было зафиксировано пролет 196 разведывательных дронов.

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