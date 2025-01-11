Ночью со стороны порта видели огонь и дым.

Целью атаки беспилотников в ночь на 11 января могла стать нефтяная инфраструктура России в порту города Новороссийск. Об этом со ссылкой на российские заявления сообщил военный обозреватель Денис Попович в эфире Radio NV.

"А потому это может быть рассмотрено в связке со вчерашним решением о наложении санкций на нефтяную отрасль РФ. В частности, на теневой танкерный флот, на определенные предприятия, осуществляющие экспортные операции с нефтью. Эта отрасль является основной для финансирования боевых действий против Украины", - отметил он.

По мнению эксперта, это очень важное решение.

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"Если действительно был удар нанесен по этому комплексу - это может быть военная поддержка этих санкций", - добавил обозреватель.

Удары по России и Крыму 11 января: что известно

В ночь на 11 января беспилотники атаковали временно оккупированный Крым. Также дроны "посетили" Воронежскую, Курскую, Саратовскую и Липецкую области. Во время атаки российские оккупанты перекрывали Крымский мост.

Одной из целей дронов стал порт в Новороссийске, где базируются российские носители "Калибров". Местные паблики сообщали о работе ПВО и взрывах, которые были слышны в городе.

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