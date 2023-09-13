На снимках видно, что выгорела большая территория.

Украинские военные нанесли серьезные повреждения морскому заводу во временно оккупированном Севастополе. Последствия атаки зафиксировали спутники.

Эксперты ресурса Oryx, который ведет подсчетом поврежденной и уничтоженной военной техники в ходе войны в Украине, пришли к выводу, что десантный корабль "Минск" был уничтожен, а не просто поврежден в результате удара в ночь на 13 сентября.

Отмечается, что специалисты изучили спутниковые снимки Севастопольского морского завода, сделанные сервисом Planet.com. При этом уточняется, что фиксация на данном участке происходила 12 и 13 сентября.

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Если сравнить снимки, то можно увидеть выжженную территорию и разрушенное оснащение завода.

Атака на Севастополь в ночь на 13 сентября - главные новости

В ночь на 13 сентября в районе временно оккупированного Севастополя прогремело не менее семи взрывов. При этом российяне перекрыли движение транспорта по Крымскому мосту.

Позже пособник оккупантов в Севастополе Михаил Развожаев заявил, что на южной площадке Севморзавода вспыхнул пожар. По его словам, пострадали 24 человека, четверо из них - в состоянии средней тяжести.

На утро в Минобороны России заявили, что ВСУ нанесли удар сразу десятью крылатыми ракетами по судоремонтному заводу и тремя "безэкипажными катерами" по кораблям Черноморского флота в море.

По предварительным данным, поврежения получили десантный корабль "Минск" и подводная лодка "Ростов-на-Дону".

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