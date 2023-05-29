Эксперт подчеркнул, что россияне "слепнут" и получают меньше возможностей для мониторинга надводной и подводной ситуации в Черном море.

Атака по российскому кораблю-разведчику "Иван Хурс" стал очень серьезным ударом по Черноморскому флоту РФ, ведь оккупанты все больше теряют возможности мониторинга ситуации в Черном море.

Как отметил в эфире телеканала FREEДОМ военный эксперт Владислав Селезнев, эта атака поспособствует в подготовке к деоккупации Крыма. И что бы российские пропагандисты не говорили о ситуации с "Иваном Хурсом", Черноморский флот РФ оказался в цугцванге.

"Начнем с того, что корабль находился за 400 километров от базы Военно-морских сил Украины в Одессе. По кораблю нанесли удар несколько морских беспилотных платформ. Российские пропагандисты рассказывают, что украинские военно-морские силы уничтожены и не представляют угрозы для ЧФ РФ. Как видим, есть нюансы. Не просто так российские корабли, которые несут на своем борту ракеты морского базирования "Калибр", прячутся все дальше и дальше на восток от Крыма. Думаю, что они вообще отойдут ближе к Новороссийску, дабы обезопасить себя от противокорабельных ракет, которые есть на вооружении украинской армии – "Нептун" и "Гарпун", – подчеркнул эксперт.

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По его словам, для российских оккупантов ситуация ухудшается. Возможности ЧФ РФ сводятся на нет.

Эксперт напомнил, что в России собирались построить целую линейку такого типа суден. Корабли-разведчики должны были поступить на вооружение во все четыре флота РФ, однако этого не произошло.

"Очевидно, что российские оккупанты совершенно четко понимают важность проведения разведки всех типов. Не просто так они в свое время на украинских вышках, украденных еще в феврале-марте 2014 года, размещали специфическое оборудование для ведения радиотехнической разведки — чтобы полностью мониторить акваторию Черного моря в районе побережья Одессы. Но украинские "Нептуны" и "Гарпуны" ликвидировали военные объекты на газодобывающих вышках", – отметил Селезнев.

Атаки по кораблям РФ приводят к тому, что россияне "слепнут" и получают меньше возможностей для мониторинга надводной и подводной ситуации в Черном море. Это на руку украинским военным, ведь позволяет готовиться к новым операциям, направленным на освобождение Крыма.

"Украинская армия готовит поле будущей битвы путем уничтожения вражеских военных объектов любых типов, классов и степени важности. Для этого используются дроны и воздушного, и морского базирования, и иные типы вооружений. А на территории Крыма действуют партизаны. Что бы там российские пропагандисты не рассказывали, я думаю, что в ближайшее время непосредственно от севастопольских партизан мы узнаем и реальное состояние левого борта в районе кормы "Ивана Хурса", и иные данные. Все они крайне важны для оценки ситуации и, соответственно, подготовки будущих атак на военные объекты в Крыму", – резюмировал Селезнев.

Удар по кораблю "Иван Хурс"

24 мая надводные дроны атаковали российский корабль "Иван Хурс" неподалеку от берегов Турции. Тогда в РФ заявили, что корабль не пострадал.

Позднее СМИ опубликовали видео, на котором, вероятно, запечатлен момент атаки дронами на этот корабль. В российских медиа писали, что "Иван Хурс" получил серьезные повреждения корпуса и оборудования. Его ремонт, предварительно, займет от полугода до года.

Военный эксперт, генерал армии Украины Николай Маломуж подчеркнул, что этот корабль был "глазами Черноморского флота". По его словам, удар был по чувствительным системам – антеннам и системам коммуникаций, которые составляют электронный мозг корабля.

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