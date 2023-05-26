Удар был по чувствительным системам – антеннам и системам коммуникаций, которые составляют электронный мозг корабля, заметил Маломуж.

На днях разведывательный корабль Черноморского флота РФ "Иван Хурс" был атакован беспилотниками. Удар, в частности, пришелся на системы наведения ракет, которые являются необходимыми для боевых кораблей российского флота.

"Точно так же уничтожили в Беларуси самолет (российский самолет ДРЛО А-50, – ред.), тогда была разбита антенна, сердцевина самолета, который вел мощную электронную борьбу, проводил наведение ракет, включая "Кинжалы". Поэтому его нейтрализация была очень эффективной. Точно так же проведены мероприятия по этому кораблю", ≠ отметил в эфире телеканала FREEДОМ генерал армии Украины, бывший руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.

Эксперт добавил, что особенностью российского корабля "Иван Хурс" является его мощная система электронной слежки, наведения ракет и электронной борьбы с украинскими дронами. Он фактически был "глазами Черноморского флота Российской Федерации".

Видео дня

"Конечно, удар был по чувствительным системам – антеннам, системам коммуникаций. Это то, что составляет электронный мозг. И это больше не функционирует. Корабль превращается в недееспособное существо. Соответственно, боевые корабли и подводные лодки лишаются возможности наведения", – подчеркнул Маломуж.

Атака на корабль"Иван Хурс"

24 мая ряд российских телеграм-каналов сообщили, что в районе берегов Турции разведывательный корабль РФ проекта 18280 "Иван Хурс" атаковали неизвестные беспилотники. Тогда отмечалось, что атаку якобы отбили, а корабль повреждений не получил.

Впоследствии военный корреспондент Андрей Цаплиенко опубил видео, на котором, вероятно, и записана та самая атака, в ходе которой было подбит корабль "Иван Хурс". На кадрах видно, что в корпус корабля-разведчика Черноморского флота попал по меньшей мере один беспилотник.

Вас также могут заинтересовать новости: