Это может означать начало систематического террора, которому теперь будут подвергаться российские коммуникации в Азовском море.

Российские СМИ распространили информацию, что вчера украинские БПЛА попали по буксиру "Инженер Смирнов" и барже "Секция-179" в районе российского порта Таганрог.

Как пишет Defense Express, эта атака имеет исторический характер. Это первый с начала полномасштабной войны удар нашими беспилотниками по российской цели в акватории Азовского моря. Это также демонстрирует существенный рост возможностей по дальнобойным ударам от Сил обороны Украины.

"Начнем хотя бы с того, что для такого попадания в районе российского Таганрога беспилотникам ВСУ нужно было обойти очень плотную систему ПВО российских оккупантов в прифронтовой зоне, и это таки удалось. Отдельно интересен параметр размера целей, по которым состоялось заявленные попадания в этой атаке. Буксир "Инженер Смирнов" относится к проекту 81200 и имеет длину и ширину корпуса в 31,4 метра и 10,2 метра соответственно, баржа "Секция-179" - к проекту P-156, где длина и ширина корпуса составляет 114,5 метров и 14,07 метров соответственно", - отмечают аналитики.

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Они объясняют, что пораженные суда имеют такие же габариты, как и корабли ЧФ РФ, которые перешли в Азовское море под видом "не побега, но учений". Эксперты предполагают, что следующими целями атаки может стать что-то мощнее и из состава Черноморского флота.

Кроме того, возникает вопрос и о том, как именно могло произойти это попадание. Вероятно, украинским инженерам удалось создать систему телеуправления для дальнобойных БПЛА, которая позволяет передавать изображение в режиме реального времени и наводиться на цель. Из этого следует, что эта атака была лишь "первой ласточкой" в отработке такой технологии для ВСУ.

"Вариант с возможным ударом "по координатам" отбрасывать не стоит также. Ну потому что есть прецедент, например, что первая "обкатка" Shahed-136 в реальных боевых условиях состоялась в 2019 году ударом именно по надводной цели (израильский танкер). Но даже если подтвердится таки только вторая версия, это все равно означает возможное начало систематического террора, которому теперь будут подвергаться российские коммуникации в Азовском море", - подытожили аналитики.

Украинские дроны

Как писал УНИАН, Украина активно использует против россиян дроны-бомбардировщики "Баба Яга", которые изменили представление о современных боевых действиях. По словам разработчика "Бабы Яги", с теми технологиями, которые ВСУ имеют сейчас, два года назад россиян выгнали бы за неделю.

Кроме того, Украина все чаще заменяет людей на фронте боевыми роботами.

Институт изучения войны также отмечал, что российские военкоры жалуются, что на поле боя украинские военные имеют превосходящие возможности БПЛА и РЭБ.

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