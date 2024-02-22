Дроны сбивали в пределах Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областей.

В ночь на 22 февраля российские оккупационные войска атаковали территорию Украины ударными дронами и ракетой.

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, 10 БПЛА типа "шахед" выпустили из района Приморско-Ахтарска. Также враг запустил противорадиолокационную ракету Х-31П из акватории Черного моря.

Украинские защитники уничтожили восемь беспилотников в пределах Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областей.

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Война в Украине - российские дроны

В воздушных силах сообщали, что в России проводят модернизацию ударных беспилотников. Кроме того, враг продолжает наращивать производство дронов. Остановить это можно, если Запад введет строгие санкционные ограничения.

Как рассказывал УНИАН, российские войска пытаются усовершенствовать "Шахеды", чтобы те были менее уязвимыми для украинских систем ПВО.

По данным ОК "Юг", россияне активно занимаются разведкой. Есть риск, что Россия готовится к новой массированной атаки по Украине. И хотя сейчас все ракетоносители врага заведены в пункты базирования, а погода не способствует развертыванию более широкой группы кораблей в море, штормы не так критичны. При желании, оккупанты могут вывести в акваторию как надводные, так и подводные ракетоносители.

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