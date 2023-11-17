Военные зафиксировали дроны типа "Shahed".

В пятницу, 17 ноября, ряд украинских областей снова под угрозой российских ударных беспилотных летательных аппаратов.

Об этом сообщают в официальном Telegram-канале Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины. В 19:48 военные предупредили, что группа беспилотников движется с юго-востока в направлении Павлограда, курс может меняться.

В 20:08 группа российских дронов двигалась на север, в направлении Харьковской области, а уже через 15 минут сообщалось о движении вдоль границы Днепропетровской и Харьковской областей в направлении Полтавщины. "Вражеские БпЛА в направлении Полтавы! Находитесь в укрытиях", - призвали в Воздушных силах.

Видео дня

В 21:08 еще одну группу беспилотников зафиксировали на границе Харьковщины и Днепропетровщины, она двигалась на северо-запад. Также стало известно о группе "шахедов" из Херсонщины в направлении Николаевщины.

В 21:30 Воздушные силы призвали жителей Кривого Рога, Запорожья и Миргорода находиться в укрытиях. Уже впоследствии об угрозе дронов предупредили жителей Кировоградщины.

Информация обновляется...

Обновлено в 21:55: Несколько групп "шахедов" в направлении Днепра, Кропивницкого.

Обновлено в 21:53: Дроны в направлении Полтавы, находитесь в укрытиях.

Последние атаки РФ: что известно

Напомним, прошлой ночью оккупанты запустили из Приморско-Ахтарска девять ударных дронов типа "Shahed". Все уничтожила украинская противовоздушная оборона в пределах Николаевской, Одесской, Житомирской и Хмельницкой областей.

Днем сообщалось, что захватчики российские захватчики вывели в Черное море ракетоноситель, снаряженный 8 крылатыми ракетами "Калибр".

Вас также могут заинтересовать новости: