По словам Кличко, сообщается о попадании обломков в дом в Соломенском районе.

Российские оккупанты атакуют Украину дронами-камикадзе. В ряде областей объявлена тревога, работает ПВО.

В Киеве раздавались взрывы. В результате работы ПВО по сбитым вражеским целям в Соломенском районе, вероятно, обломки попали в жилой дом, сообщили в КГВА.

Впоследствии информацию подтвердил мэр столицы Виталий Кличко.

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"Спасатели направляются на вызов по сообщению о попадании в жилой дом в Соломенском районе. Проверяют информацию", – написал он.

В 23:54 городской голова сообщил, что зафиксировано попадание в жилой дом в Соломенском районе. Горит на верхних этажах. Экстренные службы на месте.

Обновлено 00:00: В результате работы ПВО по вражеским целям, в Соломенском районе обломки попали в жилой дом. На верхних этажах наблюдается открытое пламя, на месте работает подразделение ГСЧС, сообщили в КГВА.

"В столице продолжается воздушная тревога, работает ПВО. Находитесь в укрытиях", – говорится в сообщении.

Обновлено 00:10: В КГВА публикуют фото последствий попадания обломков дрона в дом:

Обновлено 00:14: Поступило сообщение о падении обломков БпЛА на частный жилой дом в Дарницком районе. Службы направляются на место, сообщил Кличко. В КГВА также говорят о падении обломков в Голосеевском районе города.

Городской голова Киева также добавил, что одного пострадавшего медики госпитализировали в Соломенском районе столицы.

Обновлено 00:33: Еще одному пострадавшему жителю дома в Соломенском районе медики оказали помощь на месте, сообщил Кличко.

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Атаки РФ по Украине: последние новости

21 декабря российские оккупанты ударили авиацией по Торецку Донецкой области. В результате атаки три человека погибли, еще шестеро пострадали. Две бомбы попали по территории одной из шахт города.

Кроме того, россияне каждую ночь атакуют Украину ударными дронами. В ночь на 21 декабря силами ПВО были сбиты 34 из 35 выпущенных "шахедов".

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