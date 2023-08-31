В подразделении показали спасательную операцию.

Украинский спецназовец во время выполнения операции оказался в Черном море. Он провел там более 12 часов, прежде чем его спасли.

Видео спасения обнародовано на странице специального подразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины "Артан" в Instagram. Сообщается, что спецназовец с позывным "Конан" оказался за бортом, а украинской лодке пришлось отступить из-за огня российской авиации.

Бойца отыскал Bayraktar TB3, с того момента за ним непрерывно следили собратья. Они пытались прорваться к нему сквозь плотный огонь истребителей, которые один за другим взлетали и пытались сорвать операцию. Несмотря на это, "Конана" эвакуировали.

"Неописуемо мощный, сильный духом и телом - он теперь легенда не только нашего подразделения, но, думаю, и всех спецназовцев. Справились и мы. Побратим спасен. Все поставленные задачи выполнены. Главное, без потерь", - говорится в сообщении.

Спецоперации ГУР: последние новости

Как сообщал УНИАН, 23 августа в разведке отчитались об уничтожении на мысе Тарханкут ЗРК С-400 "Триумф".

Уже в День Независимости Украины они провели высадку в Крыму, где вступили в бой с российскими захватчиками. Также разведчики установили там украинский флаг.

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