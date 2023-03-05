В частности, в районе Угледара вражеский казачий батальон "Степь/Тигр" начал игнорировать взаимодействие с армией РФ.

Русская оккупационная армия теряет контроль на поле боя над так называемыми "казачьими батальонами".

Как сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в утренней сводке по ситуации с российским вторжением, на позициях в районе Угледара выполняет задачи вражеский казачий батальон "Степь/Тигр". По данным ГШ, командование подразделения крайне недовольно руководством Вооруженных сил Российской Федерации и пренебрегает взаимодействием с подразделениями российской оккупационной армии.

Ситуация на фронте: новости 5 марта

Силы обороны отбили за сутки свыше 130 атак на 5 направлениях Донбасса, где сосредоточены основные силы противника. На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется и пытается улучшить тактическое положение для возобновления наступления.

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Особенно "горячо" в Бахмуте. Впрочем, аналитики ISW считают, что российским войскам не удастся в ближайшее время окружить город. На Луганщине оккупанты сосредоточились на двух направлениях. Речь идет о Белогоровке и Кременной.

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