Как известно, недавно российские оккупанты пытались атаковать украинские позиции, используя на поле боя квадроциклы.

Российские оккупанты начали использовать на поле боя "гольф-кары". Вероятно, речь идет о 488-м мотострелковом полку РФ, который в эти выходные атаковал позиции украинской 60-й механизированной бригады в Ямполовке, что в Донецкой области, пишет Forbes.

"Российская колонна, в состав которой входили бронированные тягачи МТ-ЛБ и по меньшей мере один танк Т-90, двигалась на запад в направлении Ямполовки. Это само по себе не было чем-то необычным. Необычным было то, что входило в состав штурмовой группы", - говорится в материале.

Захватчики решили использовать на фронте несколько квадроциклов Desertcross 1000-3 китайского производства. Такую технику можно увидеть на строительной площадке или на ферме. На поле боя их не используют, ведь квадроциклы не имеют брони и вооружения.

В издании отмечают, что когда потери российской техники превысили 10 тысяч единиц в конце прошлого года, то РФ закупила 2 100 Desertcross, отдав 17 тысяч долларов за штуку и отправила их на фронт в Украине.

"Хотя для российских полков есть смысл использовать квадроциклы как вспомогательные транспортные средства в тылу, нет смысла загружать ими пехоту и добавлять их к штурмовым группам", - пишут авторы материала.

Однако во время того как вражеская штурмовая бригада приблизилась к украинским позициям, 60-я бригада нанесла по ней удары кассетными снарядами и с БпЛА, которые имели взрывчатку. В результате, Т-90 и несколько Desertcross были уничтожены вместе с оккупантами.

В издании подчеркивают, что из-за постоянных атак РФ вдоль всей линии фронта создается впечатление, что Россия имеет технику про запас, однако это не так. По информации Oryx, армия РФ теряет в Украине каждый месяц не менее 500 танков и боевых машин. Поэтому остатки техники должны поступать из российских запасов бывшей советской техники, которая осталась еще со времен холодной войны.

"Эти запасы по определению являются ограниченными. И если нынешние темпы потерь сохранятся, у Кремля могут закончиться танки и БМП в ближайшие 18 месяцев. Это объясняет, если не оправдывает, решение какого-то российского полковника посадить пехоту в квадроциклы с открытым верхом и отправить их в бой за последними бронированными машинами своего полка", - подытожили в материале.

Как писал УНИАН, такую технику российская армия начала получать еще осенью прошлого года.

"Впервые эти китайские вездеходы в районе передовой были замечены в ноябре в роли медицинских эвакуационных машин, но, возможно, из-за сложности управления все завершилось тем, что водитель наехал на своих. А в целом Минобороны РФ заказало 2000 единиц Desertcross 1000-3, что вызвало возмущение даже в рядах рашистов", - отметили в Defense Express.

Война в Украине: последние новости

За последние сутки ВСУ уничтожили 1 070 российских оккупантов. Всего по состоянию на 5 марта 2024 года было ликвидировано 419 020 захватчиков. Кроме того, украинские войска уничтожили немало вражеской техники, среди которой танки, бронемашины и артиллерийские системы.

В то же время в Донецкой области украинские военные пытаются помешать продвижению армии РФ. Они роют окопы и устанавливают ряды "зубов дракона", чтобы заблокировать приближение вражеских танков.

"У нас нет запчастей. Нам нужны меньшие машины, которые менее заметны и которые легче спрятать под кронами деревьев. Нужны отбойные молотки, грузовики с крановыми стрелами, колесные машины, которые могут быстро передвигаться и прятаться от беспилотников, и роботы, способные транспортировать строительные материалы на передовую, чтобы не рисковать жизнями", - отметил один из военных.

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