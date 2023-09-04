За последние семь дней, с 28 августа по 4 сентября, ударными подразделениями, обеспечиваемыми в пределах армии дронов, было поражено 189 единиц техники россиян.
Об этом сообщил вице-премьер - министр-министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Telegram.
"Операторы армии дронов поразили 189 единиц техники россиян на миллионы долларов. За последние 7 дней благодаря профессионализму наших воинов у оккупантов - минус 37 танков, 44 бронированные машины, 30 опорных пунктов", - отметил он.
Также было уничтожено 63 оккупанта, 29 орудий, четыре миномета, 29 грузовиков, 14 складов топлива, две РСЗО, 13 САУ, одно радиотехническое оборудование.
"Работаем над тем, чтобы армия дронов росла, и обеспечиваем военных технологиями", - добавил Федоров.
Армия дронов
Как сообщал УНИАН, бойцы Вооруженных сил Украины прошли боевую подготовку на роботизированных платформах от армии дронов. Первая партия нового вооружения уже отправилась на фронт.
В частности, на фронт передали 25 боевых турелей "сабля" и 5 наземных платформ "Рысь". Технику распределили между 10 подразделениями Сил обороны, которые воюют по всей линии фронта.
Федоров отметил, что роботизированные системы в сочетании с дронами помогут эффективнее поражать вражескую армию.