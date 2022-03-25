Советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович отмечает, что в течение суток характер действий противника не изменился, ведутся отдельные тактические действия на улучшение положения сторон, но украинская сторона преобладает.
Об этом он сказал в своем видеообращении, размещенном в Telegram-канале ОП.
"В течение суток состояние, положение и характер действий противника и наших войск не существенно изменились. Ведутся отдельные тактические действия на улучшение положения сторон. Но украинская сторона преобладает в ведении этих тактических действий", - отметил Арестович.
Он добавил, что Мариуполь, Чернигов и Славутич "героически держатся".
"Противник пытался наносить отдельные удары - воздушные и ракетные - по территории Украины. Но их интенсивность намного меньше, чем во все предыдущие дни. В течение суток он избегал практически применение пилотируемой авиации, перешел к применению беспилотных летательных аппаратов для ведения разведки", - сказал Арестович и добавил, что украинская противовоздушная оборона в течение суток уничтожила несколько таких аппаратов, а также крылатые ракеты врага.
вРанее УНИАН уже сообщал, что Виталий Ким объяснил "феномен" Чернобаевки.