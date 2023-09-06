При этом аналитик упрекнул румынскую сторону за отрицание опасности.

Ночной удар вражескими дронами-камикадзе Shahed-136 по Одесской области в очередной раз поднимает вопрос предоставления ПВО Украине.

На это обратил внимание военно-политический обозреватель Александр Коваленко. "Это не является некой тайной под семью печатями, что ПВО в Одесской области имеет менее эшелонированный характер, нежели вокруг самой Одессы. Это обусловлено не только тем, что Одесса это областной центр, но и тем, что именно она находилась под основным ударом с 2022", - отметил он.

При этом эксперт указал, что районы, особенно Измайльский и Ренийский, опасность обходила стороной, потому, упор из имеющихся средств и делался на Одессе. Но достаточного количества средств, для закрытия воздушного пространства над всей областью - нет.

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"Оккупанты для ударов по Измаилу и Рени используют Дунай. При этом, их маршрут пролегает в близости от границы с Румынией и дроны периодически пересекают воздушное пространство страны-члена НАТО, дабы безопаснее достигнуть цели. Мы не можем сбивать цели в воздушном пространстве Румынии", - отметил Коваленко.

Также аналитик сказал, что в свою очередь Румыния пока не демонстрирует готовность за счет своих ПВО сбивать опасные цели, пересекающие ее воздушное пространство. "Более того, официальные румынские лица как долбящие дятлы продолжают ретранслировать мантру "у нас ничего не падало", хотя зафиксирован факт падения Shahed-136 западнее Плауру!", - подчеркнул эксперт.

Коваленко констатировал, что украинская ПВО делает все возможное и даже больше, для уничтожения вражеских целей, но не хватает средств, поэому Украине нужно больше ПВО.

Ночной удар по Одесской области

Около часа ночи стало известно о воздушной опасности для южных областей Украины. Враг бил по Измаильскому району Одесской области ударными беспилотниками. "Один человек погиб. Сотрудник агропредприятия, получивший тяжелые ранения, скончался в больнице", - сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер. Как сообщили в пресс-службе Сил обороны юга Украины, ночью в Одесской области уничтожено 15 беспилотных летательных аппаратов типа Shahed-136.

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