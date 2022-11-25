Все страны мира используют эти самолеты в целях противоракетной обороны, отметил полковник ВСУ в запасе.

Американские истребители F-15 и F-16 могли бы помочь Вооруженным силам Украины одержать победу в развязанной Россией войне до конца текущего года.

Такой прогноз сделал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, военный летчик-инструктор Роман Свитан, отметив, что с помощью этих самолетов украинские защитники смогли бы полностью деоккупировать территории в октябре – декабре, передает 24 канал.

"Мы могли бы закрыть свое небо и не так подвергались бы ракетным ударам россиян, ведь самолеты являются очень хорошей платформой для переноса противоракетных систем ближе к точке встречи", – отметил Свитан.

По его словам, все страны мира используют эти самолеты в целях противоракетной обороны. Эксперт уверен, что промедление в передаче ВСУ самолетов приводит к проблемам в воздухе и к замораживанию продвижения защитников на разных направлениях фронта.

Отмечается, что истребители F-15 и F-16 могут переносить очень много высокоточного оружия (ракеты класса "воздух – земля", авиабомбы и определенные противоракеты), которое необходимо на поле боя – вглубь до 100 километров.

Получат ли ВСУ американские истребители F-15 и F-16: что сообщалось

Напомним, ранее командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер высказывал мнение, что, вероятно, Украина получит американские истребители F-16 только через два-три года, но только после того, как соответствующее решение о поставках будет принято.

Издание Politico еще в начале сентября сообщало, что Украина продвинулась в переговорах с США о предоставлении самолетов F-16 и систем Patriot.