О потерях среди местного населения информация не поступала.

Сегодня, 26 июня, Черниговская область вновь подверглась обстрелам с территории Российской Федерации.

Об этом сообщает Оперативное командование "Пивнич" в Facebook.

"Около 5 часов утра в районе населенного пункта Горск было зафиксировано 8 взрывов (выходов) и 8 взрывов (приходов) из ствольной артиллерии. Примерно в то же время было слышно 10 взрывов (приходов) в одном из населенных пунктов Новгород-Северского района", - говорится в сообщении.

Потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения информация не поступала. Зафиксировано повреждение гражданской инфраструктуры.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром прогремели взрывы в Киеве. Вражеские ракеты попали в дом, под завалами оказались люди. Спасатели достали из-под завалов маленькую девочку, а ее мать застряла под плитами.

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