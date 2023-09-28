По словам Подоляка, панические настроения в оккупированном Крыму будут постепенно развиваться.

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что временно оккупированный Крым постепенно берется под огневой контроль со стороны Украины. Он подчеркнул, что перерезание направления обеспечения российской оккупационной группировки является стратегической задачей украинских сил.

В эфире телемарафона Подоляк объяснил, что речь идет о взятии под огневой контроль Керченского пролива и уничтожении огромной складской инфраструктуры оккупантов на Крымском полуострове. Сейчас 80% обеспечения оккупантов происходит именно через Крым, поэтому события на полуострове – это "не просто уничтожение каких-то офицеров или какого-то штаба".

"Крым постепенно берется под ключевой огневой контроль со стороны Украины. Они сегодня живут так же под ожиданием атак, под сиренами уже постоянно. Они понимают, что Крым – это территория огромной опасности. Воздушное пространство уже не так контролируется. Мы уже привыкли к тому, что Россия постоянно говорит, что у них "аналогов нет", но на сегодняшний день две ключевые системы "Триумф" уничтожены в Крыму. Крым сегодня – это ключ к существенному уменьшению боевых возможностей российских оккупационных группировок", – подчеркнул Подоляк.

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В то же время, говоря о панических настроениях на оккупированном полуострове, советник главы ОП отметил, что это сложный вопрос. Он сказал, что Россия пожизненно находится в панических настроениях.

"Поэтому они всем угрожают. Для того, чтобы компенсировать свои панические настроения, они всегда говорят о том, что мы сейчас зайдем куда-то, что-то будем делать и так далее. Но, безусловно, на сегодняшний день не надо иметь иллюзий, что в России понимают последствия полномасштабного вторжения, с которыми они будут иметь дело в финале войны. Поэтому эти панические настроения в Крыму будут постепенно развиваться. Для этого надо увеличить интенсивность огневого воздействия на происходящее в Крыму", – добавил он.

Подоляк акцентировал, что мы уже видим увеличение этого влияния. У нас достаточно инструментов для этого.

"Это и дроны в соответствующем количестве – и морские, и воздушные – и ракеты соответствующие. Опять же, территория Крыма является юрисдикцией Украины. Это наша территория, поэтому мы можем использовать любое оружие, в том числе предоставленное партнерами, для атак по Крыму. Но мы, безусловно, используем, прежде всего, свое оружие", – сказал он.

Ситуация в Крыму

В последнее время в Крыму все чаще случается "бавовна". Оккупанты начали включать сирены на полуострове, а незаконно построенный Крымский мост постоянно перекрывают.

Во время последних атак по оккупированному Крыму был уничтожен штаб Черноморского флота РФ в Севастополе. Ликвидировано немало российских офицеров. Сообщалось, что был уничтожен командующий ЧФ РФ Виктор Соколов, однако позже он "засветился" живым.

Тем временем партизанское движение "Атеш" сообщает, что оккупанты перевели в режим удаленной работы так называемый "совет министров" Крыма. На такой формат работы перешли и другие "административные структуры" оккупированного полуострова.

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